Nintendo: bénéfice semestriel plus que triplé, prévisions annuelles relevées

Les résultats de Nintendo ont été portés par les ventes de sa console Switch et de jeux populaires comme "Animal Crossing", sorti en mars, dont il a désormais vendu plus de 26 millions d'exemplaires.

Sur le semestre écoulé, ses ventes totales ont enregistré une hausse de 73,3% sur un an, à 769,5 milliards de yens (6,3 milliards d'euros).

Son bénéfice net entre avril et septembre a augmenté de 243,6%, soit un chiffre plus que triplé sur un an, pour s'établir à 213,1 milliards de yens (1,73 milliard d'euros). Son bénéfice opérationnel a lui bondi de 209,3% à 291,4 milliards de yens.