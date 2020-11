Hockey: les Red Panthers n’iront pas en Chine fin janvier

La FIH vient de confirmer le report des 2 prochains duels de Pro League dans la compétition féminine en raison des réglementations de voyage propres à chacun de ces pays. Il s’agit des rencontres Grande-Bretagne – Allemagne (initialement prévues les 14 et 15 novembre 2020) et de Chine – Belgique (23 et 24 janvier 2021). « S’il est toujours dommage de devoir prendre de telles décisions, nous comprenons parfaitement la situation et c’est la ligne de conduite la plus appropriée à ce jour », soulignait Thierry Weil, CEO de la FIH, dans son communiqué. « Nous espérons que la situation sanitaire mondiale s’améliorera bientôt et nos pensées vont à tous ceux qui sont actuellement touchés. Nous sommes impatients de profiter à nouveau des matchs de hockey internationaux l’année prochaine ! »

Depuis plusieurs semaines, la Fédération était pourtant en contact avec le SPF Affaires étrangères et celui de l’intérieur mais aussi avec les autorités chinoises afin de déterminer un protocole particulier pour ce déplacement. Mais les contraintes et l’obligation de quarantaine (15 jours) lors de l’arrivée dans l’Empire du Milieu ne permettaient pas d’organiser ce périple dans les meilleures conditions.

Mais une autre option se trouve encore sur la table. Les matchs opposant la Chine à la Belgique pourraient se disputer, à la fin du printemps, en Belgique, et non à Changzhou, puisque les Chinoises effectueront un voyage en Europe, en avril et mai prochain, pour affronter l’Allemagne et la Grande-Bretagne. Une option à étudier à ce moment-là en fonction de l’évolution sanitaire mondiale et du planning des Red Panthers et des joueuses belges à ce moment-là.

Battues sèchement, ce mercredi soir, lors de leur dernière sortie de 2020 en Pro League, les protégées de Niels Thijssen vont à présent profiter d’une semaine de congé avant la reprise des entraînements à un rythme soutenu (5 sessions par semaine). Le report de ces rencontres face à la Chine signifie également que la prochaine échéance belge dans la compétition n’est donc actuellement prévue que les 15 et 16 mai, avec un déplacement aux Etats-Unis.