GB: Sainsbury's se restructure, des milliers d'emplois menacés

La chaîne de supermarchés entend notamment "baisser les prix alimentaires", étendre son offre en ligne pour répondre à la demande croissante de courses sur internet, accélérée depuis la pandémie et les confinements.

Elle promet de "continuer à réduire les déchets plastiques et alimentaires" et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Cela passera par la fermeture de comptoirs "à viande, poissons et épicerie, vu la baisse de la demande" et pour "simplifier la gestion des magasins et réduire les déchets".

Le groupe a par ailleurs publié jeudi une perte nette part du groupe de 183 millions de livres au premier semestre de son exercice décalé, plus que triplée sur un an, mais largement à cause d'une charge de 438 millions de livres due à la fermeture des magasins Argos.

Les ventes ont augmenté de 7% sur la période, notamment grâce à des ventes en ligne qui ont plus que doublé sur un an.

Les coûts d'adaptation à la pandémie ont coûté quelque 290 millions au groupe, relève Susannah Streeter, analyste de Hargreaves Landsdown, qui qualifie cette performance de "solide".