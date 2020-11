Era veut ouvrir 15 agences immobilières en Wallonie et à Bruxelles

Era est un réseau international d'agences immobilières présent partout dans le monde. Il compte 35.000 collaborateurs. En Belgique, le réseau Era est déjà implanté en Flandre où il compte 95 agences. L'objectif est désormais de "rendre la marque bilingue" en se développant au sud du pays et dans la capitale.

"Atteindre cet objectif passera par le recrutement et la formation d'une centaine d'agents immobiliers francophones d'ici cinq ans, qui partageront les valeurs de ERA, mais aussi par la sélection de points géographiques stratégiques pour l'ouverture des 15 agences d'ici 2022 et des 35 en Belgique d'ici 2025", déclare Emmanuel Deboulle, responsable du développement des activités à Bruxelles et en Wallonie.

La première de ces nouvelles agences sera installée dans la commune de Marche-en-Famenne, dans la province de Luxembourg. Elle ouvrira ses portes en novembre.