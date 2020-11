Euromillions Basket League: Liège Basket ne compte pas jouer ses matchs en 2020

« VOO Liège Basket décide de poursuivre son aventure, des solutions ont été trouvées en interne. Cependant, parce que le club repose sur le soutien de ses partenaires, par respect pour ces derniers mais aussi pour ses supporters et abonnés, VOO Liège Basket a décidé de reporter tous ses matchs de novembre et décembre, à domicile et en déplacement à janvier 2021 », explique le club sur sa page Facebook.

Concrètement, cela concerne les matchs à Limburg le 6 novembre (report demandé par Limburg), contre Alost le 13 novembre, contre le Spirou le 4 décembre, à Louvain le 8 décembre, les matchs du premier tour de la coupe de Belgique les 12 et 13 décembre et ceux contre Limburg le 18 décembre et à Alost le 26 décembre (demandé également par Alost). Une interrogation subsiste néanmoins pour le déplacement de Liège Basket à Louvain pour lequel les Liégeois doivent encore entrer en contact avec leurs adversaires afin de savoir s’ils acceptent de reporter ce match à une date ultérieure. Si ce ne devait pas être le cas, Liège Basket pourrait ne pas disputer cette rencontre. Pour rappel, le championnat de basket reprend ses droits en Belgique ce vendredi 6 novembre avec la rencontre entre le Brussels et les Giants d’Anvers.