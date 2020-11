L’UCI met sur pied une Ligue des Champions du cyclisme sur piste

La première Ligue des Champions du cyclisme sur piste se tiendra entre novembre et décembre 2021, a annoncé jeudi l’Union cycliste internationale (UCI) dans un communiqué.

En mars, l’UCI avait dévoilé le projet d’un nouveau format « plus court, où chaque course compte, où les enjeux sont élevés et où seuls les meilleurs athlètes se qualifient » et qui « vise à élargir la base de fans du cyclisme sur piste à travers le monde ».