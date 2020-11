David Goffin se sépare de son entraîneur Thomas Johansson

Johansson était devenu l’entraîneur de Goffin en février 2018. Johansson, vainqueur de l’Open d’Australie en 2002, et Goffin, avait déjà travaillé ensemble pendant un an, en 2016. Johansson faisait alors partie de l’encadrement du Liégeois, qui était entraîné par Thierry Van Cleemput. Ce dernier est resté le coach de Goffin jusqu’en janvier 2019 et une élimination au 3e tour de l’Open d’Australie.

La reprise de la saison, après l’arrêt provoqué par le coronavirus, a été compliquée pour Goffin qui n’a plus remporté le moindre match depuis son huitième de finale perdu contre Denis Shapovalov à l’US Open début septembre. Battu dès son entrée en lice à Rome par Marin Cilic, il avait subi le même sort à Roland-Garros, éliminé en trois sets seulement par l’Italien Jannik Sinner.

Testé positif au coronavirus, il a ensuite dû faire l’impasse sur le tournoi de Saint-Pétersbourg. Sans préparation, il s’est incliné dès ses débuts à Anvers face à l’Américain Marcos Giron avant de déclarer forfait pour le tournoi de Vienne la semaine dernière. Lundi, il a été éliminé d’entrée au Masters 1000 de Paris par le Slovaque Norbert Gombos. C’est la première fois depuis 2013 que le N.1 belge n’avait plus concédé cinq défaites de rang.

Interviewé dans l’édition de jeudi de Sudpresse et du Soir, Johansson avait expliqué : « David et moi, on a beaucoup discuté, et encore ce mercredi matin. Maintenant, il est temps pour toute l’équipe de prendre un peu de recul, et après, ce sera à David de décider ce qu’il veut vraiment pour la suite de sa carrière. Il devra aussi pointer ce qui n’a pas fonctionné cette saison et évidemment qu’il y aura du changement en fonction pour 2021. Car on ne peut avancer qu’en cherchant à s’améliorer. » Ce sera donc avec un nouvel entraîneur que Goffin abordera la nouvelle saison.