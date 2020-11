Diables rouges: double confrontation décisive en Nations League, le choix de Roberto Martinez vendredi

La Belgique dispute ces 15 et 18 novembre, à Louvain et non au stade Roi Baudouin, ses deux dernières rencontres de poules de Ligue des Nations de football, qui seront décisives. Le sélectionneur espagnol des Diables Rouges fera connaître sa sélection vendredi matin.

Pour préparer ces deux joutes face à l’Angleterre (le 15) et le Danemark (le 18), les Belges défieront la Suisse le 11 novembre, toujours à Louvain, le stade Roi Baudouin tombant sous le coup du couvre-feu (de 22h00 à 6h00) en vigueur à Bruxelles. Ce sera la première fois depuis le 14 novembre 2017, et une victoire 1-0 contre le Japon en amical au stade Jan Breydel de Bruges, que l’équipe nationale se produira dans un autre stade belge que leur berceau du Heysel.