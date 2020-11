Hugo Siquet vit sa première sélection avec le Standard: «Un mélange de plusieurs émotions» (vidéo)

Hugo Siquet a été retenu par Philippe Montanier pour la rencontre d’Europa League entre le Standard et Lech Poznan. Le joueur de 18 ans vit donc sa première sélection chez les professionnels.

« Je suis arrivé en 2009 au tournoi Kidibul de l’Académie et c’est là qu’on m’a repéré et qu’on m’a fait passer des tests. C’est là que j’ai intégré l’Académie du Standard, ça fait 12 ans que je suis là. J’ai signé mon premier contrat il y a un an et demi et un deuxième en juillet. C’est ma deuxième saison et ma première sélection en pro », explique-t-il dans une vidéo publiée par le club.

« Quand j’ai appris ma sélection, c’était un mélange de plusieurs émotions dont de la joie, de la fierté. Je venais de finir l’entraînement et quand je l’ai dit à ma sœur et ma copine, elles étaient étonnées. Je n’arrivais pas à y croire. Benjamin Nicaise nous a pris à part à l’aéroport en nous disant qu’on avait la chance d’être ici et qu’il fallait se montrer irréprochable en dehors et sur le terrain. »

« Pour moi être Standardman c’est avant tout une mentalité. Il faut se battre, mouiller le maillot, c’est ce qu’on nous apprend à l’Académie. Il faut une bonne mentalité. Je suis Standardman parce que je suis un joueur mais aussi un supporter. »