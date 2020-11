La modération salariale permet d'éviter 230 pertes d'emploi chez Safran Aero Boosters

"Dès le départ, on a exclu un plan de licenciement", explique le délégué syndical Stefano Scibetta, "on ne nie pas que le secteur est en crise mais il ne faut pas oublier les efforts que les travailleurs ont fourni les 10 dernières années". Durant ces années, le chiffre d'affaires de l'entreprise a en effet fortement augmenté.

"Safran ne voulait pas procéder à ces licenciements", indique de son côté le directeur des ressources humaines Joseph Geuzaine, "mais si on faisait le calcul mathématique de ce qu'il y avait lieu de faire en fonction de la capacité qu'on avait en 2021 et 2022 et la charge qui s'annonçait suite à la crise Covid, on aurait dû effectivement se séparer de 230 personnes. C'est ce qu'on a annoncé lors du conseil d'entreprise du 25 septembre. On a alors proposé un plan alternatif qui a recours au chômage, qui est assez coûteux, c'est pourquoi on a demandé un effort salarial au personnel."

Pour éviter que les travailleurs perdent 5% de leur salaire, il a ainsi été décidé de supprimer six jours de congé extralégaux payés totalement par l'employeur, "ce qui représente 2% de l'effort à fournir", précise le syndicat, "et notre prime de fidélité sera rabotée à hauteur de 40%. Si la situation se dégrade davantage, il n'y aura toutefois pas de modération salariale supplémentaire."