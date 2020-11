La Commission prévoit une contraction de 7,8% de l'économie de la zone euro cette année(3)

Comme d'autres pays, la Belgique a largement dépensé pour les soins de santé, le soutien aux secteurs et travailleurs touchés par le confinement et le ralentissement de l'activité, etc. Une stratégie encouragée par la Commission, qui avait suspendu dès le début de la pandémie sur le continent l'habituel carcan budgétaire européen. Conséquence logique, le déficit public et la dette vont gonfler. La Belgique fait partie d'une poignée d'États (avec la France, l'Italie, l'Espagne et la Roumanie) dont le déficit public va excéder les 10% de PIB en 2020, à -11,2% de PIB en 2020 (-7,1% en 2021, -6,3% en 2022).

La dette totale de la zone euro dépassera dès cette année les 100% du PIB (101,7% en 2020, 117,7% pour la Belgique).

L'Espagne subirait la récession la plus marquée de tous les États membres de l'UE, avec une contraction de son PIB de 12,4% en 2020. France, Italie, Croatie, Grèce et Portugal sont les autres pays où la récession devrait égaler ou excéder les 9% de PIB cette année.