Le Trophée National du Mérite Sportif sera remis le 12 novembre

Il rêvait d’une quatrième participation aux Jeux mais la perspective est trop incertaine, les sacrifices sont trop lourds pour un organisme poussé à ses limites : le Campinois Dirk Van Tichelt, l’un des athlètes les plus attachants du Team Belgium et palmarès les plus dodus du judo masculin belge, dit stop. « L’Ours de Brecht » retourne dans sa tanière.