Biden affiche sa confiance, Trump prêt à en découdre devant la justice (direct)

Jen O’Malley Dillon a fait le point sur les Etats clés encore disputés et se montre optimiste. « Nous sommes absolument confiants sur le fait que Joe Biden sera le prochain président des Etats-Unis », a-t-elle assuré. Il faudra toutefois rester « calme » et « patient », a-t-elle demandé. Bob Bauer, conseiller de l’équipe de campagne, est ensuite revenu sur les prétendues irrégularités dénoncées par Donald Trump.

Donald Trump a vivement réagi aux déclarations du camp démocrate. Dans un tweet envoyé pendant le live de ses rivaux, le président des Etats-Unis a publié le message suivant : « Tous les États récemment revendiqués par Biden seront légalement contestés par nous pour fraude électorale et fraude aux élections nationales. Les preuves sont nombreuses – il suffit de consulter les médias. Nous gagnerons ! L’Amérique d’abord ! »

Le candidat démocrate, Joe Biden, le vice-président de Barack Obama pendant huit ans, ne doit plus gagner qu’un ou deux des derniers Etats-clés restant en jeu pour devenir le 46e président américain. Il avait jeudi matin 253 ou 264 grands électeurs, selon que l’on inclut ou non l’Arizona (11 grands électeurs), considéré comme gagné par deux médias (l’agence AP et Fox News), mais pas par les autres qui estiment l’issue encore incertaine, en raison du nombre de bulletins restant à compter et du resserrement observé ces dernières heures.