Coronavirus - Un préavis d'actions déposé à la Ville de Charleroi

Un préavis d'actions a été déposé à la Ville de Charleroi par la CGSP, la CSC et le SLFP. Il viendra à échéances le 18 novembre prochain et pourrait donner lieu, à partir de cette date, à des actions et notamment à des grèves tournantes parmi les services communaux, ont indiqué jeudi les trois organisations syndicales.

Par Belga