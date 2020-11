Dopage: la Russie interdite de compétitions sportives ? Le TAS va trancher avant 2021

Les audiences concernant cette procédure entre l’AMA, l’Agence mondiale anti-dopage, et la RUSADA, l’agence russe anti-dopage, qui ont débuté lundi, se sont achevées jeudi.

En raison de la situation sanitaire et des restrictions de voyage en Suisse et dans le Canton de Vaud (Lausanne) où est basé le TAS, ces audiences se sont déroulées sous un format mixte entre parties présentes et d’autres, la majorité, contactées par vidéo.