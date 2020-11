Toujours leader du Tour d’Espagne, Primoz Roglic est content que l’étape la plus longue soit passée: «C’était une journée difficile»

Primoz Roglic a conservé son maillot rouge de leader du Tour d’Espagne cycliste (WorldTour) à l’issue d’une interminable 15e étape, la plus longue de cette Vuelta (230,9km), qui aura été dure, frigorifiante avec un vent de face et de la pluie pour terminer, au point de soulager le Slovène une fois la ligne franchie.

« C’était une journée difficile, donc je suis vraiment content que ce soit derrière nous », a confié le leader de la formation Jumbo-Visma au micro des organisateurs. « Le rythme était élevé, on est allé vite et à la fin il pleuvait. Il faisait froid, c’est une grosse journée difficile derrière nous. C’était la bonne décision de prendre les temps à 3km de l’arrivée, absolument, parce qu’avec de l’huile sur la route il ne fallait pas prendre plus de risques que nécessaire ».

Troisième succès pour la Belgique

Les temps ont en effet été gelés à trois bornes du but alors que le dernier rescapé du jour, l’Italien Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) venait d’être repris, laissant la place aux sprinteurs. Jasper Philipsen (EAU Team Emirates) s’est montré le plus costaud offrant à la Belgique sa troisième victoire d’étape dans ce Tour d’Espagne.

Tim Wellens (Lotto Soudal) a remporté les deux autres. Mais son succès la veille a laissé des traces d’autant que l’homme était dans l’échappée de 13 coureurs depuis le km 72. Tim Wellens a lâché complètement prise à 50 kilomètres de l’arrivée, finissant l’étape à près de 14 minutes du vainqueur du jour.