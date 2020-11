Le bilan des équipes belges à mi-parcours en Europa League: le Standard et La Gantoise largués, l’Antwerp peut y croire

Après avoir décroché un ticket pour la phase de poules de l’Europa League, la satisfaction était de mise dans le camp liégeois. À cet instant, tout le monde a poussé un ouf de soulagement. Mais trois matches plus tard dans cette compétition, c’est la soupe à la grimace ! Il faut dire que le Standard n’a pas encore engrangé le moindre point…

Sans leurs supporters à Sclessin, les Rouches ont d’abord mordu la poussière face aux Glasgow Rangers (0-2). Puis la semaine suivante, les protégés de Philippe Montanier ont reçu une leçon à Benfica (3-0). Ce jeudi soir, le Standard a inscrit son premier but dans cette phase de groupes. Mais ce dernier était bien insuffisant vu les nombreuses erreurs techniques et les fautes de placement. Bref, le club liégeois, décimé par le Covid-19 et les blessures, s’est de nouveau incliné (3-1 au Lech Poznan).

Le bilan est donc vite fait dans le groupe D : les Rouches sont largués avec 0 point au compteur, soit 7 de moins que les leaders (les Rangers et Benfica) et 3 de moins que Poznan. Bref, les Liégeois n’ont plus leur sort entre leurs mains. Même un éventuel 9 sur 9 risque fortement d’être insuffisant…