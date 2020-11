Coronavirus: quels sont les critères pour trier les patients à soigner en priorité?

Quels sont les critères que mobilisent les médecins lorsqu’ils doivent effectuer un « tri » entre les patients à soigner en priorité ? Jean-Louis Vincent, médecin aux soins intensifs et membre de l’Académie royale de Médecine, était l’invité de la matinale de Bel RTL.

Selon plusieurs critères objectifs, les médecins recourent à un « score de fragilité pour guider leur décision, explique-t-il. L’âge n’est donc pas le seul facteur pris en compte. « L’âge a de l’importance évidemment mais nous savons tous que ce n’est pas un critère suffisant en tant que tel et donc un score de fragilité est un score qui décrit les activités que cette personne peut avoir : est-ce qu’elle prend soin d’elle-même ? Est-ce qu’elle se considère comme faible ? Etc. »

« Il faut aussi évidemment tenir compte des comorbidités, c’est-à-dire les maladies sous-jacentes. Si la personne a une insuffisance rénale terminale et qu’elle est déjà en dialyse, cela doit évidemment être pris en compte par rapport à une autre personne qui n’a pas cette pathologie-là. On peut avoir une insuffisance respiratoire chronique, on peut avoir une insuffisance cardiaque. »

Le score de la fragilité d’une personne peut aller de 1 à 9, en suivant ces critères. Il sera ensuite pris en compte dans le pronostic, « mais il faut que tout cela reste très simple » précise le médecin.