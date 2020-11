Le plus haut penthouse de Bruxelles est à vendre (photos)

Ce penthouse se trouve en bordure du canal de Bruxelles, au 41e et dernier étage de la Tour UP-site qui est le bâtiment résidentiel le plus haut de Belgique. Il profite par conséquent d’une vue imprenable et à 360 degrés sur la ville. L’immeuble en lui-même rassemble de nombreux services comme une conciergerie, une salle de cinéma privée, un espace enfants, un spa, une salle de fitness, un restaurant… On trouve un supermarché à deux pas du bâtiment, et le quartier est en plein développement. Le penthouse profite aussi de la proximité de Tour et Taxis, du pôle culturel Kanal-Centre Pompidou ou encore de la gare du Nord. Le quartier est également bien équipé en arrêts de bus.

Situé à 140 mètres de hauteur, au sommet de la tour UP-site, ce penthouse est unique en son genre à Bruxelles et même en Belgique. Il a été agencé de façon à profiter d’une vue à 360 degrés sur la ville et ses 540 m2 sont constitués d’espaces de vie spacieux et lumineux. Un soin particulier a été apporté aux finitions du bien. Ce penthouse d’exception possède tous les équipements d’une habitation haut de gamme, mais ses grands espaces de réception permettent aussi une occupation professionnelle.

Le penthouse a été terminé en 2017 et était récemment occupé par une entreprise. Il possède néanmoins tous les équipements d’une habitation (chambres, cuisine, sanitaires…). Le bien a par ailleurs été aménagé avec des finitions de qualité comme du mobilier en noyer, du granito, des parquets en point de Hongrie, etc. Le penthouse est également équipé de nombreux rangements, meubles et luminaires intégrés qui forment un ensemble harmonieux. Côté technique, il comporte un système de chauffage au sol au gaz (chaudière commune), de la domotique, une alarme avec détecteurs volumétriques, etc. Le bien est impeccable et ses espaces peuvent être facilement modulés en fonction de son affectation.

Disposition

Le penthouse est aménagé afin de profiter au maximum de la vue à 360 degrés sur la ville. Les pièces de vie sont donc organisées en promenade le long des façades, et sont également accessibles via un couloir interne qui rassemble de nombreux rangements, des espaces techniques ou encore un WC et un vestiaire près de l’entrée. Le penthouse compte notamment un grand espace de vie avec salle à manger, cuisine avec cellier et salon. Les trois chambres sont organisées en suites avec leurs dressings et salles d’eau complètes, et la plus grande comprend aussi un sauna avec vue sur la ville. L’appartement comporte un jardin d’hiver avec bar, mezzanine et accès à la terrasse côté canal, ainsi qu’un vaste espace ouvert qui peut servir pour des réceptions ou être divisé. Le penthouse est vendu avec des caves, deux parkings et deux garages.

Prix

Le prix du penthouse, dont la vente est gérée par l’agence Latour et Petit, s’élève à 3.500.000 euros, garages et caves compris. Il s’agit d’un bien unique de par sa situation, sa superficie et ses finitions haut de gamme.