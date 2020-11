La ponctualité des trains reste supérieure à celle de 2019 en octobre

Infrabel considère un train comme ponctuel s'il arrive dans la dernière gare de son trajet avec moins de six minutes de retard. S'il emprunte la jonction bruxelloise Nord-Midi, Infrabel mesure la ponctualité à l'arrivée dans la première gare de cette liaison.

En octobre, 92,1% des trains qui circulaient sont considérés comme ponctuels.

En neutralisant les causes de retard, c'est-à-dire en excluant ceux dus à des causes externes et aux grands travaux d'investissement, la ponctualité atteint 94,6%, là aussi en hausse par rapport à octobre 2019 (92,1%).

En tenant compte des trains supprimés, la ponctualité nationale s'élève à 90,6% en octobre. Selon Infrabel, 1,7% des trains ont été supprimés le mois passé. L'an dernier, 2% de suppressions avaient été enregistrées en octobre.