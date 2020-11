Yves Van Laethem: «On peut enfin voir se dessiner le pic de cette 2e vague» (direct vidéo)

Depuis quelques jours, on peut enfin voir se dessiner le pic de cette deuxième vague » s’est réjoui Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral dans la lutte contre le coronavirus. « Il semble donc que nos efforts produisent leurs fruits, cependant la réelle diminution de la courbe est encore devant nous. Il faut maintenir le rythme actuel d’observation des mesures pendant des longues semaines. Ce n’est pas le moment de baisser les bras. »

Ce vendredi matin, lors du point presse de Sciensano, Yves Van Laethem a fait le point sur les derniers chiffres de la pandémie de coronavirus en Belgique. Les personnes de plus de 90 ans sont les plus touchées par la vague actuelle, l’âge moyen des patients est de plus de 45 ans. Une seule province, celle de Namur montre encore une augmentation de 4 % du nombre de nouveaux cas.