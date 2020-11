Du 10 au 11 novembre, c’est la Nuit des écrivains

C’est la quatrième du nom. Elle ne pourra évidemment pas se dérouler, comme prévu, en public au Théâtre 140, à Bruxelles. Mais les deux animateurs de cette fameuse nuit, Myriam Leroy et Pascal Claude, invitent les auditeurs et internautes ce soir-là, dès 21 h, en direct sur La Première, Auvio et en Facebook Live sur les pages de La Première, de Passa Porta et du 140. Les écrivains invités sont Alexandre Jardin, Lisette Lombé, Nicolas Mathieu, Vanessa Springora, Mehdi Meklat et Nathalie Skowronek. Ils seront soit en studio – à distance physique respectée –, soit en duplex ou depuis leur lieu de confinement.

Pour réduire cette distance imposée par la pandémie, le public qui devait être présent à la Nuit des écrivains et tous les auditeurs confinés peuvent s’impliquer dans la préparation de cette soirée. Myriam Leroy et Pascal Claude mettent à leur disposition un répondeur au 02/737.36.36 pour adresser des messages, commentaires ou questions à destination des invités. Ils les diffuseront pendant la soirée ou recontacteront les auditeurs pour qu’ils puissent intervenir en direct.

La comédienne Valérie Bauchau sera présente pour réaliser des lectures. Elle lira des extraits des romans préférés (une page), que les auditeurs auront envoyés à l’adresse lanuitdesecrivains@rtbf.be. De quoi faire de cette Nuit une véritable fête de la littérature.