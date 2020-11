Roberto Martinez se montre positif au sujet de Lukaku et soutient Vanheusden: «On pense fort à lui»

Le sélectionneur fédéral enregistre le retour des frères Eden et Thorgan Hazard, Thibaut Courtois, Jan Vertonghen mais aussi Thomas Vermaelen, à nouveau autorisé à voyager sans devoir suivre une quarantaine à son retour au Japon. L’autre bonne nouvelle est la sélection de Romelu Lukaku. Touché aux adducteurs la semaine dernière avec l’Inter en Ligue des champions, le buteur des Diables devrait être en mesure d’être rétabli pour les rencontres décisives face aux Anglais et aux Danois.

« De Keteleare mérite sa chance »

« La sélection de Romelu Lukaku ? Nous avons été en contact avec l’Inter. Nous sommes confiants quant à sa présence lundi. Le département médical est positif quant à un essai. Il sera prêt », explique l’Espagnol. « De Ketelaere fête pour sa part sa première sélection. Il a été impressionnant tout au long de la saison. Il mérite de recevoir sa chance chez les Diables rouges. C’est important pour son développement. Il retournera avec les U21 pour le match en Bosnie ».

Eden Hazard est donc également présent. « Je suis impatient de le retrouver. Il a déjà joué deux matches avec le Real Madrid. Il se sent bien. Son retour se passe bien. Il pourrait donc recevoir du temps de jeu. Castagne n’est par contre pas repris car il n’est pas à 100 % pour cause de blessure. La situation est identique pour Carrasco. Et puis, on veut apporter notre soutien à Vanheusden suite à sa grave blessure. C’est terrible pour lui car il réalisait de bonnes performances. On pense fort à lui. ».