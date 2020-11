MotoGP: 20 courses au calendrier provisoire du championnat 2021

« Toutes les dates et circuits, ainsi que la possibilité d’accueillir du public, sont soumis à l’évolution de la pandémie (de coronavirus) et à l’approbation des gouvernements et des autorités locales », a-t-on souligné de même source.

« Nous essayons de revenir à une situation normale et nous avons parlé à tous les promoteurs pour établir un calendrier car il est important de bloquer les dates et de savoir exactement quels jours il y aura des Grand Prix », a souligné Carmelo Ezpeleta, le PDG de la Dorna qui organise le championnat.