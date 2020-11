Elections sociales - Compliqué de passer au vote par correspondance à la dernière minute, selon SD Worx

En raison de la pandémie de Covid-19, les élections des conseils d'entreprises et des Comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT), qui auraient dû avoir lieu au printemps dernier, ont été reportées. Elles se tiendront entre le 16 et le 29 novembre.

Selon SD Worx, 80% des entreprises les organisent pendant la première semaine disponible. La prolongation du délai de consultation entre les partenaires sociaux pour l'organisation de ces élections n'a été votée que jeudi dernier. Résultat: il ne restait généralement que sept jours calendrier pour consulter et préparer d'éventuels ajustements.