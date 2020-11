Coronavirus: les voyageurs belges interdits en Chine

La Chine a pratiquement fermé ses frontières fin mars et réduit considérablement ses vols internationaux, avant d’entrouvrir prudemment ses portes ces derniers mois.

Mais ses ambassades au Royaume-Uni, en Belgique, en Inde, aux Philippines et dans plusieurs autres pays ont annoncé cette semaine que Pékin avait décidé de «suspendre temporairement» l’arrivée des ressortissants non chinois sur le territoire national. Et cela, même si ces personnes sont porteuses de visas ou de permis de séjour valides.