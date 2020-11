Coronavirus: les tests rapides sont possibles dans les pharmacies avec une bonne supervision assure l’Association pharmaceutique belge

Selon l’APB, certains des problèmes avancés sont faciles à résoudre. Par exemple, il est possible d’acheter un équipement de protection et de libérer une pièce spécifique. Les problèmes informatiques peuvent également être résolus rapidement au moyen d’un formulaire web, par exemple.

M. Zwaenepoel reconnaît que les tests antigéniques rapides ne sont pas aussi fiables que les tests PCR et donnent plus souvent des résultats faux-négatifs. «Mais ils sont suffisamment fiables dans un bon environnement. Ils sont beaucoup plus rapides, c’est un gros avantage, et ils sont aussi beaucoup moins chers», indique-t-il. «Le fait que les laboratoires ne puissent pas suivre avec les tests PCR et que les gens doivent attendre des jours engendre également un risque.»