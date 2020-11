Joris Kayembe après le partage de Charleroi à Malines (3-3): «On a commis des erreurs qui ont fait mal»

Interrogé au micro d’Eleven Sports au terme du match nul entre Malines et le Sporting Charleroi à l’occasion de la 12e journée de championnat, Joris Kayembe a insisté sur les détails qui ont fait basculer la rencontre. « Ça s’est joué à des détails aujourd’hui. On n’a pas trop bien commencé la rencontre, mais on est rentré dedans en deuxième mi-temps. On a affiché une bonne mentalité, on sentait qu’on avait le dessus mais on a commis des erreurs qui ont fait mal », a déclaré le défenseur de Charleroi.

« À la mi-temps, le coach était énervé et nous a dit de plus se montrer et de presser plus haut. En deuxième période on a bien poussé, on a mis la pression, et ils ont fait des erreurs aussi. On a montré que l’équipe avait beaucoup de caractère et c’est très important », a ajouté Kayembe, avant de revenir sur la faute de main qui mène à l’égalisation malinoise : « Je n’ai pas encore vu la phase du penalty, on verra les images mais voilà, c’est comme ça et ils ont marqué. Maintenant je vais me concentrer sur les Diables rouges pendant la trêve, et essayer de préparer ça le mieux possible ».