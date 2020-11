Karim Belhocine déçu après le match nul du SC Charleroi face à Malines: «Je pense qu’on aurait pu gagner le match»

Au micro d’Eleven Sports après le match nul du Sporting Charleroi en déplacement à Malines, Karium Belhocine a affiché quelques regrets : « J’ai en tête le fait que je pense qu’on aurait pu remporter le match », a-t-il expliqué, déçu. « Je pense aussi que Malines a mené au score et a fait de belles choses. On a bien réagi quand on était dans les cordes, ensuite on a mené au score mais malheureusement on n’a pas su prendre les trois points ».

Le coach carolo s’est tout de même montré satisfait de l’état d’esprit de ses troupes : « Chaque équipe a eu des temps forts aujourd’hui. C’est peut-être parce que je suis le coach de Charleroi, mais j’ai l’impression qu’on en a eu plus, pas sûr… Ils ont fait une bonne fin de première mi-temps, mais on a montré une belle réaction en deuxième période, je suis très content des joueurs et de leur réaction. Mais sur l’ensemble du match, on doit être plus constants pour gagner à l’extérieur ».

Interrogé sur la faute de main qui amène le penalty égalisateur de Malines, Belhocine a préféré insister sur les deux autres goals encaissés par ses joueurs : « Je n’ai pas reçu d’explications de l’arbitre car je ne lui en ai pas demandées. Ja râle surtout sur les deux premiers buts. Le premier car je pense qu’il n’y avait pas faute sur le premier coup franc. Le deuxième car le joueur peut frapper trop facilement, mais Malines a fait un bon match, on s’est bien battu et ce n’est pas un mauvais résultat de prendre un point ici. »