ATP Paris: Humbert échoue à un point du dernier carré, Nadal face à Zverev en demies (vidéos)

Ugo Humbert a échoué à rejoindre le dernier carré pour un point au Masters 1000 de Paris-Bercy contre Milos Raonic vendredi. Rafael Nadal, en quête d’un premier trophée dans la salle parisienne, est lui au rendez-vous.

Une fois de plus, comme lors de deux de ses trois premiers matches à Bercy (contre Ruud et Tsitsipas), tout s’est joué au tie-break du set décisif pour Humbert : le jeune Français (22 ans, 34e) y a mené 5 points à 1, puis 6-4, s’offrant ainsi deux balles de match pour son premier quart de finale en Masters 1000. Mais Raonic a remporté l’échange de trente coups qui a suivi, et enchaîné avec un ace. Quatre points plus tard, c’est le redoutable serveur canadien qui s’imposait 6-3, 3-6, 7-6 (9/7).