Steeven Willems optimiste après le nul de Charleroi à Malines (3-3): «Il faut retenir notre bonne réaction»

« On encaisse très tôt mais on a su faire ce qu’il fallait pour revenir au score et c’est dans notre temps fort qu’on encaisse le deuxième but, qui nous a mis un petit coup sur la tête car ce n’est pas dans nos habitudes d’encaisser si vite en première mi-temps », analysait le défenseur Steeven Willems après le match nul de Charleroi à Malines. « On a donc dû repartir de plus belle pour refaire ce retard mais on a rencontré un bon bloc malinois. Et quelque part, on a eu un peu de chance de ne pas encaisser ce troisième but en première mi-temps. »

« Il faut rebondir sur la réaction qu’on a eue en deuxième mi-temps. C’est la leçon principale à retenir de ce match », estimait Willems, qui revenait sur le penalty qu’il a concédé en fin de partie pour une faute de main : « J’étais quasiment sûr que l’arbitre allait siffler penalty. Quand la frappe part, je suis dans l’axe du but et je la vois très bien partir, j’ai essayé de la contrer comme je pouvais mais malheureusement, c’est le bras qui l’a touchée. C’est dommage parce qu’à 2-3, j’étais persuadé qu’on se dirigeait vers une nouvelle victoire. »