Diables rouges: Trossard blessé et incertain, Lukaku a repris l’entraînement

Roberto Martinez a de quoi être mitigé ce samedi, à l’approche du rassemblement des Diables rouges la semaine prochaine.

Rayon mauvaises nouvelles, Leandro Trossard n’a pas pris part à la rencontre opposant Brighton à Burnley, ce vendredi en Premier League. Le Belge souffre d’une blessure musculaire à l’adducteur, subie à l’entraînement, et pourrait être absent pour les matches internationaux. « Nous espérons qu’il sera de nouveau disponible après la trêve internationale. Le diagnostic initial était positif, nous devons maintenant attendre », a déclaré Graham Potter, son entraîneur à Brighton, dans le journal local The Argus.

Du côté des bonnes nouvelles maintenant, Romelu Lukaku s’est entraîné ce vendredi avec intensité à l’Inter, et il se sentirait bien, selon Het Laatste Nieuws. Le buteur belge pourrait au minimum être présent sur le banc pour la rencontre entre l’Inter et l’Atalanta ce dimanche. Antonio Conte, l’entraîneur des Nerazzurri, a toutefois indiqué qu’il ne prendrait aucun risque avec « Big Rom », et qu’il préférait attendre une semaine de plus que de la voir aggraver sa blessure. Il invite Roberto Martinez à faire de même. La présence de Lukaku face à l’Atalanta pourrait être décisive pour sa disponibilité avec les Diables rouges.