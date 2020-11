Coronavirus: vers un déconfinement plus progressif, et par secteur

Dans un entretien accordé à nos confrères de SudPresse, le commissaire coronavirus Pedro Facon révèle avoir été mandaté par le Comité de concertation pour préparer la stratégie de de sortie du reconfinement annoncé la semaine dernière. Et d’annoncer la couleur : «La stratégie devra être phasée, balancée et conditionnée. Quand on passera de la phase 4 à la phase 3 du baromètre, on ne va pas immédiatement adopter les mesures qui correspondront à cette phase ».

On regardera davantage encore secteur par secteur, et on étalera probablement davantage dans le temps. « Ce n’est donc pas parce qu’on repasse au niveau 3 que tous les secteurs pourront directement changer leur protocole. Il va falloir décrire quels secteurs pourront assouplir leurs règles en premier. C’est un travail intrinsèquement politique», explique-t-il encore. Mais avant de déconfiner, il faudra d’abord faire redescendre les courbes des principaux indicateurs. Chaque jour, retrouvez ICI l’évolution du nombre d’hospitalisés, de décès et la répartition des hospitalisations par province.