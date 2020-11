Attaque au couteau à Nice: hommage national pour les victimes (photos et vidéo)

Trois autres membres du gouvernement, le maire LR de Nice Christian Estrosi, l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy, ainsi que d’autres élus et toutes les autorités religieuses de Nice prendront part à cette cérémonie sobre, organisée au sommet de la colline du Château, un parc dominant la ville et sa baie méditerranéenne.

Neuf jours après l’attaque au couteau perpétrée dans la basilique de Nice, un hommage national présidé par le Premier ministre Jean Castex a été rendu samedi en présence des proches des trois personnes tuées le 29 octobre, deux femmes et le sacristain de l’église.

MAXPP

Dès 9h, Anne Gourvès, coprésidente de Promenade des Anges, l’association de proches de victimes de l’attentat de juillet 2016 qui avait fait 86 morts et plus de 450 blessés, se préparait à la cérémonie. « Ce sont des moments très importants, des marques de respect, de solidarité, de compassion à ces victimes. J’ai été blessée d’entendre qu’il ne faudrait plus d’hommages, de fleurs ou de bougie, au contraire » a-t-elle confié à l’AFP.