Germain Gigounon lâche Ysaline Bonaventure: «Ce n’est pas un commun accord»

Germain Gigounon a mis un terme à sa collaboration avec Ysaline Bonaventure, qui ne s’est pas privée de le faire savoir sur son compte Twitter :

« Comme on le voit souvent dans les communiqués de joueurs, c’est souvent d’un commun accord, ce qui n’a pas été mon cas. Une décision assez soudaine et qui me tombe dessus quelques semaines avant de reprendre la nouvelle saison. C’est dans des situations comme celle-ci que l’on se rend compte à quel point la relation coach-joueuse ne tient qu’à un fil. Cela reste un choix que je respecte mais que je n’accepte pas pour autant », a annoncé la Belge, 119e joueuse mondiale.