Tour d’Espagne: Primoz Roglic, Richard Carapaz et Hugh Carty se disputent la victoire finale ce samedi (vidéo)

Le Tour d’Espagne devrait rendre son verdict ce samedi, à l’issue de la 17e des 18 étapes de cette édition 2020 raccourcie. Au programme, 178.2 kilomètres et cinq cols, dont une arrivée au sommet du col de La Covatilla (hors catégorie) pour départager les trois hommes de tête, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) et Hugh Carty (Education First).

Petit avantage au Slovène cependant, qui compte 45 secondes d’avance sur l’Équatorien et 53 secondes sur le Britannique, et qui tentera de remporter sa deuxième Vuelta consécutive, après son échec sur le Tour de France, également lors de l’avant-dernière étape.

Ce dimanche, la dernière étape, de plaine, mènera les coureurs de l’Hippodrome de Zarzuela vers Madrid, en 139.6 kilomètres.