Coronavirus - Le Colruyt de Seraing en grève

Les travailleurs de la chaîne de supermarchés Colruyt organisent, depuis plusieurs semaines, une grève tournante chaque samedi ou lundi dans l'une des grandes surfaces du groupe. Après les magasins de Herve, Fléron, Chênée et Jemeppes, c'est au tour du Colruyt de Seraing de fermer pour 24 heures.

Le syndicat réclame une augmentation de quatre euros des chèques repas, une demi-heure de récupération supplémentaire par jour, l'interdiction des sacs afin de limiter les risques de contamination et l'application de la Convention collective de travail 104, qui permet au plus de 45 ans d'avoir plus de temps de récupération. Selon le syndicat socialiste, ces mesures, adoptées au printemps, ont été suspendues depuis le 30 juin.