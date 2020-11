On peut toujours faire du kayak, mais pas que...

Au début du déconfinement, le kayak a été une des premières activités permises. Ce qui n’avait pas manqué de faire sourire et suscité quelques vocations. Alors que l’automne est bien entamé, le beau temps actuel permet toujours d’en faire (et les mesures sanitaires aussi), comme l’a constaté une équipe de la RTBF.

En effet, seules les infrastructures sportives intérieures sont fermées pour les plus de 12 ans. Il est donc possible de faire du sport à l’extérieur, à maximum 4 personnes et en gardant ses distances. Outre le kayak, notons aussi, par exemple, une possible pratique du vélo, de la course à pied, du tennis ou du padel à l’extérieur. Sport dérivé du tennis et du squash, le padel fait son trou en Belgique, doucement mais sûrement. Un nouveau venu inattendu alors qu’il s’agit d’une discipline essentiellement pratiquée dans le sud de l’Europe, notamment en Espagne, au Portugal et en Italie.

Et si vous avez envie de vous dégourdir les jambes autrement, découvrez ces dix balades aux couleurs chatoyantes sans pour autant vous éloigner de la Belgique.