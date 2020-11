Joe Biden est le nouveau président des Etats-Unis

Après quatre jours de suspense, le candidat démocrate et ancien vice-président de Barack Obama a été donné vainqueur avec 273 grands électeurs, grâce à un succès dans l’Etat-clé de Pennsylvanie, également selon les chaînes CNN, NBC et CBS. L’information est tombée ce samedi aux alentours de 17h30 (heure Belge). Le démocrate deviendra donc le 46e président des Etats-Unis.

Le président sortant Donald Trump refusait samedi sa défaite dans la course à un second mandat à la tête des Etats-Unis. L’élection présidentielle est « loin d’être terminée », a-t-il affirmé, malgré que son rival démocrate Joe Biden ait obtenu 273 grands électeurs, soit trois de plus que le seuil minimal pour remporter le scrutin, selon les projections des médias américains.

« Je suis honoré et empli d’humilité par la confiance que les Américains m’ont faite ainsi qu’à la vice-présidente élue » Kamala Harris, a déclaré Joe Biden dans un communiqué. « Avec la campagne terminée, il est temps de laisser derrière nous la colère et la rhétorique enflammée et nous rassembler en tant que nation », a-t-il ajouté.