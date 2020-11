Liga: Lionel Messi sort du banc, plante un doublé, console Griezmann grâce à une feinte de corps magique et redonne le sourire au Barça (vidéos)

Le sextuple ballon d’or n’a mis que 3 minutes pour rappeler qui il était en offrant le ballon du 2-1 à Antoine Griezmann grâce à une feinte de corps magique (49e). Le Français a ainsi pu se racheter après avoir manqué un penalty en première période (33e).

Quelques minutes plus tard, Messi s’est chargé de convertir un penalty pour faire 3-1 (61e). Réduit à 10, Séville n’a pas lâché le morceau et a réduit l’écart grâce à Loren (73e) mais Messi a une nouvelle fois frappé grâce à un tir puissant dans le plafond pour faire 4-2 et s’offrir un 640e but avec le Barça.