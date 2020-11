Dodi Lukebakio fait le plein de confiance avec un but et une victoire avant de retrouver les Diables rouges (vidéo)

Krzysztof Piatek a achevé le travail (82e, 3-0). Hertha Berlin, qui restait sur quatre défaites et un partage, se hisse en 12e position (7 points) et Augsbourg loupe l’occasion d’intégrer la zone Europe (10 points, 9e).

Matheus Cunha a ouvert a le marque pour les Berlinois sur penalty (44e, 0-1) et Lukebakio a profité d’une mauvaise interception du défenseur Jeffrey Gouweleeuw pour doubler la marque (52e, 0-2). Une belle façon pour lui de fêter sa nouvelle convocation chez les Diables rouges.

Schalke, qui a fait 2-2 à Mayence, n’a toujours pas gagné en championnat. Les visités ont transformé deux penalties par Daniel Brosinski (6e, 1-0) et Jean-Philippe Mateta (45e+2, 2-1). Entre-temps, Mark Uth (36e, 1-1) avait égalisé pour les Königsblauen. Chez les visiteurs, Benito Raman est monté au jeu (71e) mais l’égalisation est arrivée sur un autogoal du défenseur Jerry St. Juste (82e, 2-2). Les deux équipes restent ainsi bien collées en bas de classement: Schalke (3 points) est 17e et Mayence (1 point) 18e et dernier.

Alors qu’ils ont mené 2-0, Orel Mangala et Stuttgart ont partagé avec Francfort (2-2). Au classement, les deux équipes comptent dix points mais Stuttgart est 7e et Francfort 10e.