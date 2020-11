Zverev sort Nadal au Masters 1000 de Paris et rejoint Medvedev en finale

Une rupture entre « gentlemen » : oui, ça existe encore, même dans ce monde plus fou que jamais. Faits du même bois qui respire la sagesse et le respect, Thomas Johansson et David Goffin se quittent bons amis. Certes déçus d’en arriver là où toute mauvaise passe sportive se termine, mais surtout fiers du bout de vie traversé ensemble.