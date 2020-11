LeBron James, Megan Rapinoe, Carl Lewis: les sportifs américains réagissent à la victoire de Biden aux élections

Icône de la NBA et chef de file des Los Angeles Lakers, LeBron James fait depuis longtemps partie des détracteurs de Donald Trump. Le basketteur n’a donc pas tardé à réagir et l’a fait avec beaucoup d’humour sur son compte Twitter.

Autre opposante bien connue de Donald Trump, la capitaine de l’équipe américaine féminine de football Megan Rapinoe a elle aussi explosé de joie sur le réseau social en félicitant notamment Kamala Harris, prochaine vice-présidente des USA. « Vous ne pouvez pas comprendre à quel point c’est incroyable et historique pour Kamala Harris, pour l’Amérique et les femmes noires et asiatiques à travers le mond. Ne regardons pas en arrière, jamais », a-t-elle écrit.