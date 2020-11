Les Zèbres sont passés par toutes les émotions au KaVé

« On n’est pas habitué à encaisser de la sorte, aussi vite en première mi-temps », pointait d’ailleurs le défenseur carolo Steeven Willems. « On a laissé pas mal d’espaces à des joueurs, comme Storm, qui partent facilement dans la profondeur ».

Et si dans le camp carolo, on louait surtout la très bonne réaction qui a permis de revenir une nouvelle fois au score en deuxième mi-temps avant de prendre les devants, Penneteau a dû aller chercher le ballon au fond de ses filets une troisième et dernière fois, suite à un penalty de Van Damme.

Encaisser trois buts dans une même partie, cela n’était plus arrivé au Sporting depuis 36 rencontres, toutes compétitions confondues (dont trois matches de Coupe de Belgique et deux de Ligue Europa). C’était il y a plus d’un an, le 21 septembre 2019 face à Saint-Trond (0-3).

Sans doute pas de quoi installer le doute dans une défense carolo dont la stabilité est largement reconnue, Nicolas Penneteau trônant toujours en tête du classement des clean sheets (5), alors que les Zèbres conservent la tête du championnat avant les matches de ce dimanche.

Et si le Standard, Bruges et l’Antwerp peuvent terminer le week-end en tête, les Carolos auront toujours une rencontre de retard à disputer, face à Waasland-Beveren. Rien de mal fait, donc, mais un petit joker grillé, même si le Sporting refusait de considérer le partage à Malines comme un mauvais résultat.