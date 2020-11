Standard: les jeunes au pouvoir

Ces deux défections impliquent forcément que le reste du groupe est d’attaque, de quoi offrir à Philippe Montanier de nombreuses possibilités au moment de désigner les noms qui s’en iront défier la redoutable équipe d’Ivan Leko. Un luxe qui a vu le stratège français effectuer des choix forts, qui ne laissent planer aucun doute quant à son attrait pour la jeunesse du bord de Meuse. Pas de Mehdi Carcela, Obbi Oulare ou Duje Cop dans la sélection, de quoi voir poindre des interrogations quant à l’avenir de l’ailier marocain.

Tout le monde le sait, Mehdi est un artiste, qui se nourrit des cris du public au moment de sortir ses grigris et autres arabesques devant les défenseurs. Les matches à huis clos s’apparentent à une véritable punition pour celui qui est en fin de contrat et qui risque de ne plus faire de vieux os à Sclessin, son mentor lui préférant Aleksandar Boljevic ou des jeunes issus du « SL16 Football Campus ». Ceux qui, en début de saison, avaient pour tâche d’accompagner le groupe, d’apprendre et d’engranger du temps de jeu. Des minutes qui passeront rapidement aux heures dans le chef de Michel – Ange Balikwisha ou Abdoul Fessal Tapsoba, deux profils fortement appréciés par le staff. Le second cité possède cette pointe de vitesse qui cadre à merveille avec la tactique mise en place, et qui pourrait servir d’arme redoutable face aux géants anversois, pas toujours à l’aise au moment de se retourner.