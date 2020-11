Coronavirus en Belgique: près de 7000 personnes toujours hospitalisées

Le nombre moyen d’infections au coronavirus est passé à 10.512 par jour entre le 29 octobre et le 4 novembre. Cela représente une baisse de 35 % par rapport à la période de sept jours précédente.

En légère hausse au début du week-end, le nombre d’admissions à l’hôpital pour cause de Covid-19 diminue de 5 % et s’établit désormais à 618 par jour en moyenne, selon le bilan de l’Institut de santé publique Sciensano publié dimanche. Le nombre de personnes hospitalisées s’élève désormais à 6.893 (-5 %), dont 1.464 aux soins intensifs.

Au cours de la période du 29 octobre au 4 novembre, 73.586 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ceux-ci, 51 % l’ont été en Wallonie, 38 % en Flandre et 10 % à Bruxelles. Les statistiques montrent que les provinces de Hainaut et de Liège demeurent les plus touchées.

Depuis le début de l’épidémie, le nombre de contaminations diagnostiquées en Belgique s’élève à 494.168.