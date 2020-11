D1A: après un match indécis, le Standard et l’Antwerp se quittent dos à dos (1-1)

3e :Tête de Mbokani sur un centre de Miyoshi, ça passe à côté.

5e :Mbokani se présente seul face à Bodart, mais le portier liégeois remporte son duel.

6e :Bokadi repousse un centre à ras de sol adressé au petit rectangle. Mbokani, encore lui, était à l’affut juste derrière le défenseur.

8e :Première occasion pour le Standard. Lestienne tente de trouver Balikwisha dans le rectangle, mais Seck est là pour dégager.

10e : But de Refaelov !L’Israëlien, esseulé entre Dussenne et Siquet, reprend superbement de la tête un centre de Gerkens, Bodart est lobé.

17e :Mbokani contrôle dans le rectangle, mais un bon tacle de Dussenne l’empêche de frapper au but.

24e : Suit à une perte de balle de Seck, Boljevic parvient à se mettre en position de frappe, mais l’ailier expédie le cuir directement en tribune...

31e :Juklerod trouve Gerkens dans la profondeur, mais le Belge rate son face-à-face avec Arnaud Bodart.

33e :Lestienne enroule une frappe depuis la droite du rectangle, mais Butez est vigilant. Sur le corner qui en découle, Siquet trouve Bokadi, mais celui-ci l’envoie au-dessus.

38e :Juklerod s’infiltre une nouvelle fois dans le rectangle adverse et centre à ras de terre dans le petit rectangle. Gavory dégage tant bien que mal ce ballon dangereux.

39e :Suite à une intervention musclée de Dussenne sur Refaelov, ce même Gavory tente une frappe à une trentaine de mètres du but. C’est largement au-dessus.

40e :Isolé au second poteau, Lestienne réceptionne un centre de la droite. Au lieu de frapper, l’ailier tente une passe en retrait, dégagée par la défense anversoise.

Mi-temps

L’arbitre siffle la mi-temps au Bosuil. Le Standard a eu quelques occasions, mais les Liégeois sont clairement dominés par les Anversois. Au micro d’Eleven Sports, le défenseur liégeois Noë Dussenne a livré son ressenti sur la première période des Rouches. « L’Antwerp réalise un gros pressing. On est bien pris derrière, ils ne nous laissent pas sortir de là. Du coup, on est souvent obligés de jouer avec des longs ballons. C’est une équipe redoutable, très physique, mais on a su rectifier le tir. Il faut absolument continuer à mettre le pied. C’est ce que j’ai fait durant les 45 premières minutes, parfois maladroitement. Mais il faut continuer, je sens qu’on est sur la bonne voie. Il faut répondre présent dans les duels et jouer chaque coup à fond. Ils font parfois des erreurs derrière, donc ça va passer. »

Les principaux faits de la deuxième période

48e :Refaelov s’infiltre et trouve Gerkens dans le rectangle, mais sa tête n’est pas cadrée.

51e :Gerkens est encore esseulé dans la surface liégeoise grâce à un bon travail de Juklerod, mais sa reprise passe une nouvelle fois à côté.

53e :Mbokani se retrouve seul face à Bodart, mais le portier liégeois réalise un superbe arrêt du pied.

56e :Miyoshi enroule une frappe, mais elle passe largement au-dessus des cages liégeoises.

65e :À 20 mètres du but, Lestienne arme une frappe du gauche, mais Butez capte sans mal.

64e :Tapsoba remplace Boljevic.

68e : Égalisation de Lestienne !Sur un corner botté par Siquet, Laifis gagne son duel et sa reprise décroisée de la tête trouve, avec un peu de chance, Maxime Lestienne au second poteau, qui n’a plus qu’à la pousser au fond.

69e :Buta remplace Miyoshi, Ampomah rentre pour Juklerod.

71e :Mbokani reprend de la tête un centre venu de la gauche, mais c’est à côté.

74e :Jaune pour Tapsoba pour avoir gêné Butez à la relance.

75e :Jaune également pour Raskin, qui manquera donc la rencontre face à Eupen.

77e :Laifis tente une frappe optimiste des 30 mètres, cela finit en tribune.

78e :Mbokani rate une nouvelle occasion. Servi à merveille par Ampomah, le Congolais frappe à côté.

80e :Pavlovic remplace Lestienne.

82e :Jans remplace Siquet, Benavente remplace Gerkens.

83e :Superbe arrêt de Bodart ! Refaelov frappe en force des 16 mètres, Pavlovic dévie et Bodart doit sortir un arrêt de grande classe pour sortir cette balle, avec l’aide du poteau.

93e :Jaune pour Pavlovic

Les compositions d’équipe

Le onze du Standard : Bodart – Siquet, Dussenne, Bokadi, Laifis, Gavory – Raskin, Bastien – Boljevic, M.-A. Balikwisha, Lestienne.

Le banc : Gillet, Henkinet, Jans, Pavlovic, Cimirot, J.Carcela, Tapsoba, Avenatti et Amallah.

La compo d’Anvers :

Butez, De Laet, Seck, Juklerod, Refaelov, Gerkens, Hongla, Miyoshi, Batubinsika, Haroun, Mbokani.

Le banc : Beiranvano, B.Verstraete, De Pauw, Boya, Ampomah, Benavente, Buta, L.Verstraete.

