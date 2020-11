Nations League: Marco Asensio remplace Ansu Fati avec l’Espagne

Asensio rejoindra lundi le groupe espagnol en vue des rencontres aux Pays-Bas, mercredi en amical, puis en Suisse et contre l’Allemagne, les 14 et 17 novembre en Ligue des Nations.

Il s’agit du grand retour de Marco Asensio avec la Roja après plus d’un an d’absence : en septembre dernier, l’ailier du Real, 24 ans et 24 sélections, avait été appelé par Luis Enrique, mais il avait dû abandonner la sélection avant même d’avoir disputé le moindre match à cause d’un œdème repéré au genou gauche.

Il avait auparavant été absent presque onze mois entre juillet 2019 et juin 2020 après s’être rompu le ligament croisé antérieur et le ménisque externe du genou gauche pendant un match amical contre Arsenal à Miami.