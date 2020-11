Le jeune défenseur Hugo Siquet analyse sa première titularisation avec le Standard: «J’ai pris beaucoup de plaisir à défendre ce blason!»

Âgé de 18 ans à peine, le défenseur Hugo Siquet a été titularisé pour la première fois de sa carrière avec son club formateur, le Standard. Et pas contre n’importe qui, puisque le Liégeois avait notamment Juklerod et Refaelov dans les pattes… « Ce n’était pas un cadeau », explique Maxime Lestienne, élu homme du match. « Mais il s’en est très bien sorti. C’est un jeune avec beaucoup de confiance en lui, qui sait ce qu’il a à faire. Aujourd’hui, il nous a rassurés. »

Forcément, pour le principal intéressé, c’était un sentiment un peu particulier. « C’est un mélange de plusieurs émotions », réagit Hugo Siquet au micro d’Eleven Sports. « Je ne m’attendais pas à jouer à Poznan, et aujourd’hui non plus. Je sais qu’il me reste énormément de travail avant de m’imposer dans cette équipe, mais je me suis tenu prêt et j’ai saisi ma chance quand on me l’a tendue. Je pense que ça s’est bien passé. En tout cas, de mon côté, j’ai pris beaucoup de plaisir à défendre ce blason. Je viens de l’académie, donc c’est une énorme fierté de porter ces couleurs. »

Et ça s’est vu. Le Liégeois s’est battu sur chaque ballon, corrigeant son manque d’expérience pour une envie à toute épreuve. « Je savais qu’Anvers, c’est du solide. Ils ne lâchent rien dans les duels, donc je me suis donné à 100 % aussi. Le coach nous avait prévenus, et il m’a beaucoup aidé à rester calme, en se montrant rassurant. Au final, je suis heureux d’avoir aidé l’équipe à prendre un point. »

Plus que d’aider, il y a même participé activement, puisque c’est lui qui est à l’origine du but liégeois !