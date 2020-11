L’assist de Jacques Stas: «Des Belges déjà bien en jambes»

« Deux tendances encourageantes se dégagent des deux rencontres de cette première journée : les Belges ont répondu à l’attente et le basket proposé a été agréable à suivre. Au niveau belge, trois joueurs ont livré des prestations impeccables : Louis Hazard avec le Brussels ; Milan Samardzic et Tim Lambrecht avec Charleroi. Les Ostendais Olivier Troisfontaines et Pierre-Antoine Gillet, qui ont évidemment beaucoup d’expérience, ont inscrit 31 points au sortir d’un banc dont le Bruxellois William Robeyns s’est extirpé avec beaucoup de justesse et que son partenaire Niels Foerts aurait mérité de quitter davantage. Ne nous enflammons toutefois pas car l’impression est trompeuse : sur les 38 joueurs alignés, 21 étaient belges, mais ils n’ont inscrit que 40 % des points et comme il y a 9 Spirous parmi eux, si on s’en tient aux trois autres équipes, ils ne pèsent que 35 % du temps de jeu. Ce jeu précisément m’est apparu très fluide, ce qui est étonnant pour une reprise qu’on pouvait craindre d’autant plus poussive après 8 mois d’arrêt. Et sur ce plan, les statistiques en attestent : 64 % de moyenne à 2 points (contre 48 % lors des 3 matchs d’ouverture la saison passée) et 38 % à 3 points (contre 26 %), c’est significatif. Les joueurs sont déjà bien en jambes ! »